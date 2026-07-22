مالية كوردستان ترسل قوائم رواتب تموز لبغداد وتُدرج 981 موظف عقد تجاوزوا الستين

شفق نيوز - أربيل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، إرسال قوائم رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لشهر تموز/يوليو الجاري، رفقة تقرير مراجعة رواتب شهر حزيران/يونيو الماضي، إلى دائرة المحاسبة في وزارة المالية الاتحادية ببغداد.

وأضافت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنه بناءً على توصية وزير المالية في الإقليم آوات شيخ جناب نوري، أُدرجت أسماء 981 موظفاً بعقود عمل ممن تجاوزوا سن الستين عاماً في قائمة الرواتب، على أن يستمروا في الخدمة حتى نهاية العام الحالي.