مالية كوردستان ترسل جدول رواتب الموظفين لشهر كانون الأول إلى بغداد

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، عن إرسال جدول رواتب الموظفين للشهر الجاري إلى بغداد.

وقالت الوزارة في بيان مقتضب ورد لوكالة شفق نيوز، إنها أرسلت جدول رواتب الموظفين في إقليم كوردستان لشهر كانون الأول/ ديسمبر الجاري إلى وزارة المالية الاتحادية.

ويعد ملف رواتب الموظفين في إقليم كوردستان أحد الملفات العالقة والخلافية بين بغداد وأربيل حيث يتأخر صرف الرواتب لعد أشهر بسبب الخلافات.