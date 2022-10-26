مالية كوردستان تحدد موعد اطلاق رواتب الشهر الحالي 

شفق نيوز/ قررت حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأربعاء، البدء في توزيع رواتب شهر تشرين الأول الجاري منتصف الأسبوع المقبل.

وقال مصدر في وزارة المالية والاقتصاد بحكومة الإقليم لوكالة شفق نيوز، إن لائحة رواتب شهر تشرين الاول تم إعدادها وإرسالها للخزينة للتدقيق، والان تم الانتهاء من الاستعدادات لتوزيع الرواتب.

وأضاف المصدر أن الاستعدادات قد اكتملت لتوزيع الرواتب في تشرين الثاني المقبل، في إشارة إلى توافر الأموال اللازمة بانتظار قرار توزيع الرواتب.

وبين المصدر أن توزيع الرواتب سيبدأ على الأرجح في منتصف الأسبوع المقبل وسيكون على نفس الجدول الزمني كما في الأشهر السابقة.