مالية كوردستان تحدد سعر صرف الدولار في المؤسسات الحكومية

شفق نيوز/ حددت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم الأربعاء، سعر صرف الدولار الأمريكي مقابل الدينار العراقي في جميع المؤسسات الحكومية.

‏وقالت الوزارة في وثيقة اطلعت عليها وكالة شفق نيوز، انه "استنادا إلى قرار البنك المركزي العراقي، تم تحديد سعر الصرف 1300 دينار عراقي مقابل الدولار الامريكي".

وبينت انه "يتم العمل بهذا القرار في جميع المؤسسات الحكومية"، مشيرة الى ان تنفيذ الأمر يكون ساري المفعول اعتبارا من 14 آذار/ مارس الجاري.

وصادق مجلس الوزراء العراقي في السابع من شهر شباط/ فبراير الماضي، على على تعديل سعر صرف الدولار الأمريكي ليكون بسعر 1300 دينار.

وذكر بيان مقتضب للمكتب الاعلامي لمجلس الوزراء، ورد لوكالة شفق نيوز، أن مجلس الوزراء صادق على قرار مجلس إدارة البنك المركزي العراقي بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد.

وذلك بعد أن ارتفع سعر صرف الدولار مقابل الدينار لمستويات غير مسبوقة، حيث تجاوز في بعض الأيام سعر 1800 دينار لكل دولار.