مالية كوردستان تتسلم 400 مليار دينار من بغداد وتحدد موعد توزيع الرواتب

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان يوم الخميس تحويل مبلغ 400 مليار دينار من بغداد الى حسابها البنكي لتمويل رواتب الموظفين.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "بقرار من مجلس الوزراء الاتحادي، تم اليوم تحويل مبلغ 400 مليار دينار الى الحساب البنكي للوزارة في فرع اربيل بالنبك المركزي عن طريق مصرفي الرشيد والرافدين".

واضاف البيان انه " سيتم البدء بتوزيع رواتب الموظفين لشهر ايار ابتداء من 18 من الشهر الجاري حيث ستكون الصحة اول وزارة".