مالية كوردستان تتسلم دفعة جديدة من تمويل رواتب شهر شباط وتحدد موعد التوزيع

شفق نيوز- اربيل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، اليوم الأحد، عن إيداع مبالغ مالية جديدة في حسابها البنكي لتمويل رواتب الموظفين لشهر شباط الماضي، مؤكدة جهوزيتها للمباشرة بعملية الصرف فور استكمال التمويل الاتحادي.

وذكر بيان صادر عن إعلام الوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز: إنه "بعد ظهر اليوم، تم إيداع مبلغ وقدره 365 ملياراً و702 مليون دينار في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد لدى فرع البنك المركزي العراقي في أربيل، كدفعة إضافية من تمويل رواتب موظفي الإقليم لشهر شباط".

وأضاف البيان: "نحن بانتظار وصول كامل التمويلات المخصصة للرواتب من قبل وزارة المالية في الحكومة الاتحادية يوم غدٍ الاثنين، وبمجرد استكمالها، سيتم البدء مباشرة بعملية توزيع رواتب شهر شباط على كافة المستحقين".