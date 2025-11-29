مالية كوردستان تتسلم تمويل رواتب شهر أيلول من بغداد

شفق نيوز – أربيل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم السبت، تسلم تمويل رواتب شهر أيلول الماضي، من الحكومة الاتحادية في بغداد.

وبحسب بيات للوزارة، ورد لوكالة شفق نيوز، جرى إيداع مبلغ 941,874,000,000 (تسعمئة وواحد وأربعون ملياراً وثمانمئة وأربعة وسبعون مليون دينار) كتمويل لرواتب شهر أيلول لموظفي وأصحاب الرواتب في إقليم كوردستان، في الحساب المصرفي لوزارة المالية والاقتصاد في الإقليم، لدى فرع أربيل للبنك المركزي العراقي.