مالية كوردستان تبدأ بصرف رواتب تشرين الاول على عدة مؤسسات

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية في اقليم كوردستان، يوم الاحد، البدء بصرف رواتب شهر تشرين الاول على عدة مؤسسات.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه "بحسب الجدول المعلن سابقا من قبل الوزارة فسيتم اليوم توزيع رواتب شهر العاشر (تشرين الاول) على كل من: وزارة العدل ووزارة الأوقاف، ومجلس القضاء، وهيئة حقوق الانسان، وهيئة النزاهة، وهيئة الاستثمار، وهيئة البيئة وهيئة رفع الالغام، وهيئة المناطق الكوردستانية خارج ادارة الاقليم، و هيئة الرقابة والمفوضية العليا للانتخابات".

وكانت وزارة المالية قد اعلنت في وقت سابق البدء بتوزيع رواتب الموظفين في الثاني من الشهر الجاري، مشيرة الى ان ذلك سيستمر لغاية يوم 23 من نفس الشهر.