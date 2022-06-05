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مالية كوردستان تباشر بصرف المنح الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد في گرميان

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-05T11:06:18+0000
مالية كوردستان تباشر بصرف المنح الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد في گرميان

شفق نيوز/ أعلن مصدر مطلع اليوم الأحد ،عن صرف المنح الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد في گرميان.

وأبلغ المصدر وكالة شفق نيوز؛ أن وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان قررت صرف المنح الشهرية لطلبة الكليات والمعاهد في گرميان خلال الأيام القليل المقبلة.

وكان مجلس وزراء اقليم كوردستان وافق على صرف مستحقات طلاب الجامعات والمعاهد، في الثالث من شهر شباط المنصرم بمنح 40 الف دينار شهريا للطلبة داخل المدن و60 ألف دينار للطلبة من خارج المدن التابعة للمحافظة، على أن تصرف المستحقات من موازنة الجامعات والمعاهد ابتداء من الأول من كانون الثاني 2022 للسنة الدراسية 2021 ـ 2022.

وشهد العام الماضي احتجات من طلبة الجامعات والمعاهد في محافظة السليمانية للمطالبة بصرف المنحة الممنوحة لهم.

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