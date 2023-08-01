مالية كوردستان: بغداد لم ترسل بعد أي مستحقات مالية

شفق نيوز/ أصدرت وزارة المالية في حكومة اقليم كوردستان يوم الثلاثاء توضيحا حول ارسال الموازنة والمستحقات المالية من قبل الحكومة الاتحادية

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "لم يتم تحويل أي مبلغ مالي من قبل الحكومة الاتحادية الى الحساب البنكي لوزارة المالية في كوردستان او حساب البنك المركزي فرع اربيل اضافة الى ان وزارة المالية العراقية او اي مؤسسة حكومية لم يصلها شيء رسمي يخص ارسال الموازنة والمستحقات المالية للاقليم".

واكدت الوزارة انها "ستقوم بإعلان المبلغ رسميا وبشفافية عند إرسالها من قبل الحكومة الاتحادية".

ودعت الوزارة المواطنين الى عدم تصديق الوسائل الاعلامية الذي يلعبون بمشاعر الموظفين بطريقة لا مسؤولة وينشرون أخبارا مضللة".

يأتي ذلك، على الرغم من إعلان حكومة إقليم كوردستان، التوصل الى اتفاق حول رواتب الموظفين مع الحكومة الاتحادية.

وقال رئيس ديوان مجلس وزراء الإقليم اوميد صباح الذي ترأس وفداً حكومياً خاصاً إلى بغداد في حديث ورد لوكالة شفق نيوز: "توصلنا الى اتفاق بعد اجتماع وفد حكومة اقليم كوردستان مع الحكومة الاتحادية في بغداد حول تطبيق قانون الموازنة بهدف ارسال المستحقات المالية لاقليم كوردستان. وتابع أنه "في هذا الإطار تم توقيع مذكرة مشتركة بين الوفدين ومن المقرر بدء تمويل اقليم كوردستان بشكل فوري".

وعقب ذلك قال رئيس دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة اقليم كوردستان جوتيار عادل إن الموعد المقرر لإرسال المستحقات المالية من بغداد هو الاسبوع الجاري.