مالية كوردستان: بدء صرف رواتب كانون الثاني غداً

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، عن بدء صرف رواتب شهر كانون الثاني الماضي اعتباراً من يوم غد الأربعاء.

وقالت في بيان، ورد الى وكالة شفق نيوز، إن بدء صرف رواتب الموظفين والمتقاعدين في الإقليم سيكون اعتباراً من يوم غد الأربعاء (5 شباط 2025)، وذلك بعد استكمال الإجراءات المتعلقة بتحويل المبالغ المالية إلى البنوك.

وأكدت الوزارة، أن عملية توزيع الرواتب ستتم خلال الأيام المقبلة بشكل تدريجي، حتى يتم استكمال صرف مستحقات جميع الموظفين والمستفيدين.

وأضاف البيان أنه سيتم خلال الساعات القليلة المقبلة نشر جدول توزيع الرواتب الخاص بجميع الوزارات والمؤسسات والهيئات الحكومية في الإقليم.