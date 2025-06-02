مالية كوردستان: استقطاع 3% من رواتب الموظفين والمتقاعدين كقروض

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الاثنين، استقطاع نسبة 3% من رواتب جميع الموظفين والمحالين إلى التقاعد، وتسجيل المبالغ المستقطعة كقروض مستحقة في حساباتهم على أن تقسط على 36 شهراً للموظفين وعلى 60 شهراً بالنسبة للمتقاعدين.

وجاء في وثيقة للوزارة ترجمتها وكالة شفق نيوز، "يتم استقطاع نسبة 3% من رواتب جميع الموظفين اعتباراً من 1/1/2014 ولغاية 30/6/2024، كما يتم استقطاع نسبة 3% من رواتب الموظفين المحالين إلى التقاعد الذين تم إحالتهم فعلياً إلى التقاعد، اعتباراً من 1/1/2014 ولغاية تاريخ إحالتهم إلى التقاعد".

وأضافت "يتم تسجيل المبالغ المستقطعة من رواتب الموظفين والمتقاعدين كقروض مستحقة في حساباتهم".

وبينت، أن "القروض المشار إليها في الفقرة 3 يجب أن يتم تسديدها من قبل الموظفين خلال مدة ثلاث سنوات، ومن قبل المتقاعدين خلال مدة خمس سنوات".

وأوضحت، أن "الاستقطاع يبدأ من رواتب شهر حزيران/ يونيو من هذا العام ويستمر حتى يتم تسديد كامل مبلغ القرض".

وشرحت وزارة المالية كيفية الاستقطاع بالقول، إن "على سبيل المثال، إذا كان الراتب الأساسي لموظف في عام 2014 يبلغ 509 آلاف دينار، يتم استقطاع نسبة 3% منه، أي بمقدار 15 ألفاً و270 ديناراً شهرياً، وإذا أصبح الراتب الأساسي في عام 2015 بمقدار 519 ألف دينار، يتم احتساب نسبة 3% من هذا المبلغ الجديد".

وبحسب الوزارة، فإنه "سيتم تجميع هذه الاستقطاعات للموظفين وتقسيطها على 36 شهراً، بحيث يتم خصم المبلغ المحدد شهرياً من الراتب حتى يتم سداد كامل القرض، أما بالنسبة للمتقاعدين، فسيتم التقسيط على 60 شهراً".