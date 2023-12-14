مالية إقليم كوردستان: كشفنا الأرقام الحقيقية للإيرادات والضرائب المحلية للحكومة العراقية

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة اقليم كوردستان، يوم الخميس، تزويدها الحكومة الاتحادية بالبيانات والأرقام الحقيقية للإيرادات والضرائب المحلية للإقليم.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إن حكومة إقليم كوردستان كشفت عن البيانات والأرقام الحقيقية للإيرادات المحلية والضرائب المحلية في الفترة الاخيرة وبالتنسيق مع الحكومة الاتحادية وعبر لجنة ديوان الرقابة المالية.

واستدرك البيان القول "ولكن للأسف، في 12 ديسمبر 2023 صرح المدير العام السابق للضرائب والعقارات لإحدى وسائل الإعلام أنه تم تحصيل 800 مليار دينار من عائدات الضرائب، لكن لم يتم تقديم سوى 220 مليار دينار للحكومة الاتحادية. وهذا كذب جبلي وخيانة عظمى بحق شعب وحكومة إقليم كوردستان.

وأضاف البيان أن المومأ إليه هو نفسه لديه مشاكل قانونية، وتم إرسال قضيته إلى محكمة تحقيق النزاهة في أربيل لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه.

تتمة..