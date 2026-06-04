مالية إقليم كوردستان: صراع المنطقة تسبب بفقدان 70% من الإيرادات المحلية

شفق نيوز - أربيل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، يوم الخميس، أن معدلات الإيرادات المالية المحلية تراجعت بنسبة 70% تقريباً منذ اندلاع الصراع العسكري في المنطقة بين أميركا وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى.

وأكدت الوزارة في بيان رسمي، أن تأثيرات ذلك الصراع امتدت لتشمل جميع أنحاء العالم، وأثرت بشكل مباشر على العراق، وذلك رداً على تصريحات أدلى بها عضو برلمان كوردستان علي حمه صالح، التي زعم فيها بأن الوزارة قد أعلنت سابقاً أن إيراداتها الشهرية تبلغ 400 مليار دينار.

وأوضحت الوزارة أن كلام صالح "لا أساس له من الصحة، ولم تعلن الوزارة أبداً عن هذا الرقم؛ فالإيرادات المحلية ليست رقماً ثابتاً، بل ترتفع وتنخفض شهرياً".