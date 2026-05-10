مالية إقليم كوردستان تودع أكثر من 50 مليار دينار من إيرادات نيسان لدى بغداد

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، يوم الأحد، إيداع أكثر من 50 مليار دينار من الإيرادات غير النفطية لشهر نيسان/ أبريل الماضي في الحساب المصرفي لوزارة المالية الاتحادية.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنها أودعت مبلغاً قدره 50 ملياراً و292 مليوناً و213 ألف دينار عراقي في حساب المالية الاتحادية لدى فرع البنك المركزي العراقي في أربيل، وذلك كجزء من الإجراءات المالية المتبعة لتسوية الإيرادات غير النفطية بين الإقليم الحكومة الاتحادية لتمويل رواتب موظفي كوردستان الشهرية.