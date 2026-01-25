مالية إقليم كوردستان تنفي صدور أي قرار اتحادي بشأن رواتب 2026

شفق نيوز- أربيل

أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، اليوم الأحد، عدم وصول أي قرار أو تعليمات من وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بشأن إجراءات صرف رواتب الموظفين ومتقاضي الرواتب لعام 2026، نافية وجود أي اتفاق أو قرار جديد حول آلية توزيع الرواتب.

وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة شفق نيوز، أنه "حتى هذه اللحظة لم يصل إلى وزارة المالية في إقليم كوردستان أي قرار أو تعليمات من وزارة المالية في الحكومة الاتحادية بخصوص إجراءات صرف الرواتب للسنة المالية 2026"، مؤكدة أنه "لا يوجد حتى الآن أي اتفاق أو قرار جديد بشأن آلية توزيع الرواتب".

وأضاف البيان أن وزارة المالية والاقتصاد تواصل، كما في السنوات السابقة، تنفيذ كافة الخطوات والإجراءات المتعلقة بتوزيع الرواتب، مشيراً إلى أنه "لا توجد أي عوائق أمام وزارة المالية في حكومة إقليم كوردستان فيما يخص إرسال تقرير ميزان المراجعة وقوائم الرواتب، وهي بانتظار القرارات والتعليمات الجديدة لصرف الرواتب لعام 2026".

ودعت الوزارة أي شخص أو جهة غير مطلعة على تفاصيل هذه الاتفاقيات والتعليمات إلى عدم نشر معلومات مضللة حول قوائم الرواتب وموضوع مبلغ (120,000,000,000) مئة وعشرين مليار دينار، واستغلالها لتحقيق مكاسب شخصية أو سياسية عبر التلاعب بمشاعر الموظفين ومتقاضي الرواتب.

وأكدت مالية كوردستان، أن أبوابها مفتوحة أمام أي شخص أو جهة ترغب في الحصول على المعلومات الدقيقة بهذا الشأن.