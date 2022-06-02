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مالية إقليم كوردستان تنشر جدول رواتب شهر أيار وتشرع بالتوزيع الأسبوع المقبل

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-06-02T12:26:25+0000
مالية إقليم كوردستان تنشر جدول رواتب شهر أيار وتشرع بالتوزيع الأسبوع المقبل

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، يوم الخميس، أنها ستباشر بتوزيع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لشهر أيار الماضي اعتباراً من الاسبوع المقبل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، أنها ستباشر في تاريخ 6 - 6 - 2022 بتوزيع الرواتب لشهر أيار الماضي بنفس آلية وجدول شهر نيسان الماضي.

ووفقا للوزارة فإن عملية التوزيع ستنتهي في 27 من الشهر الجاري والتي تستمر 21 يوماً.

وستقوم الوزارة بتوزيع الرواتب على الكوادر الطبية في وزارة صحة الاقليم وتنتهي بالمتقاعدين العسكريين من قوات البيشمركة.

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