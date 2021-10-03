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مالية إقليم كوردستان تعلن توزيع رواتب شهر أيلول

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-10-03T10:05:13+0000
مالية إقليم كوردستان تعلن توزيع رواتب شهر أيلول

شفق نيوز/ نشرت وزارة المالية والاقتصاد جدولاً جديدا لتوزيع الرواتب لشهر أيلول على الموظفين والعاملين في القطاع العام.

ووفقا لبيان صادر عن الوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، فإنها ستواصل توزيع الرواتب على العاملين في الدوائر والمؤسسات الحكومية اعتباراً من يوم غد الأثنين، لغاية يوم الخميس المقبل.

واليوم عطلة رسمية في الإقليم والبلاد كافة بمناسبة استقلال العراق.

هذا وتسعى حكومة الإقليم إلى توزيع الرواتب كاملة قبل يوم الاقتراع الخاص والعام للانتخابات التشريعية العراقية.

وكانت وزارة المالية بكوردستان قد وزعت الرواتب على موظفي وزارة الصحة، ووزارة البيشمركة وقواتها الأسبوع الماضي.

وتنشر وكالة شفق نيوز جدول الرواتب ادناه:

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