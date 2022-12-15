مالية إقليم كوردستان تعلن توزيع رواتب المتقاعدين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية في اقليم كوردستان يوم الخميس البدء بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر كانون الأول الجاري.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه "بحسب الجدول المعلن سابقا من قبل الوزارة فسيتم اليوم توزيع رواتب شهر كانون الأول الجاري على المتقاعدين المدنيين".

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستشرع بتوزيع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام في الرابع من الشهر الجاري وسيستمر لغاية 22 من نفس الشهر.