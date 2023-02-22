مالية إقليم كوردستان تطلق رواتب المتقاعدين

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية في اقليم كوردستان يوم الأربعاء البدء بتوزيع رواتب المتقاعدين المدنيين لشهر كانون الثاني الماضي.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز انه، "بحسب الجدول المعلن سابقا من قبل الوزارة فسيتم اليوم وغدا توزيع رواتب المتقاعدين المدنيين".

وكانت وزارة المالية قد أعلنت في وقت سابق أنها ستبدأ بتوزيع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لشهر كانون الثاني الماضي في السادس من الشهر الجاري والتي من المقرر أن تنتهي في 27 من نفس الشهر .