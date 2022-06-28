مالية إقليم كوردستان تصرف رواتب الموظفين لشهر حزيران وتنشر جدول التوزيع

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والإقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، أنها ستشرع اعتباراً من يوم الخميس المقبل بتوزيع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام لشهر حزيران الجاري.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه يوم الخميس المصادف 30 - 6 - 2022 سيتم الشروع في توزيع رواتب شهر حزيران والإنتهاء منه في يوم الخميس الموافق 7 - 7 - 2022.

وأكدت أنه خلال أسبوع واحد سيتم توزيع رواتب الموظفين في الوزارة كافة.

وارفقت الوزارة في بيانها جدولا لتوزيع الرواتب الذي يبدأ بوزارة الصحة وينتهي في الرئاسات الثلاث في الإقليم.