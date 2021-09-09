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مالية إقليم كوردستان تصدر تعليمات جديدة تخص الرواتب التقاعدية للدرجات الخاصة

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-09-09T12:42:56+0000
مالية إقليم كوردستان تصدر تعليمات جديدة تخص الرواتب التقاعدية للدرجات الخاصة

شفق نيوز/ أصدرت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان اليوم الخميس مرسوما وزاريا الى المديريات و الجهات المعنية كافة أوضحت فيه التعليمات والقوانين الجديدة المختصة بتنفيذ الإصلاحات في رواتب ومخصصات وامتيازات المتقاعدين أصحاب الدرجات العليا والخاصة في الإقليم.

وجاء في الامر الوزاري الصادر عن وزارة المالية في الاقليم اليوم واطلعت عليه وكالة شفق نيوز، أن " الوزارة بصدد اعادة تنفيذ صياغة جديدة لرواتب المتقاعدين من فئة الدرجات العليا والخاصة حسب قانون الاصلاحات الجديدة المتبعة في الاقليم على أساس احتساب الخدمة الفعلية لكل متقاعد سواء كانت الخدمة ( مدنية أو الخدمة في صفوف قوات البيشمركة والداخلية او خدمة النقابات المهنية او في أثناء المهجر والنزوح ) على اساس الأوراق الثبوتية للمتقاعد.

وأوضحت الوزارة أن جميع المشمولين بالقانون الجديد من ذوي الدرجات الخاصة والعليا ولغرض احتساب الخدمة الفعلية لهم سواء كانوا من متقاعدي الدرجات الخاصة أو من البيشمركة وجب عليهم جلب الاوراق الثبوتية القانونية لغرض ارسال هذه المستمسكات الرسمية عن طريق الوزارات المعنية الى لجنة احتساب الخدمة في مجلس وزراء اقليم كوردستان لغرض المباشرة بتنفيذ التعليمات الجديدة المتعلقة بالمتقاعدين حسب الالية الجديدة.

كما أشار كتاب وزارة المالية الى انه اعتبارا من 1-7-2021 فإن المتقاعدين من فئة الدرجات العليا و الخاصة ممن يتقاضون الان ما مقداره 50% من الراتب الكلي أو 60% سيتم التعامل معهم وفق القوانين الجديدة وفق مبدأ اعادة احتساب الزائد والناقص الى رواتبهم وفق المبدأ القانوني الجديد.

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