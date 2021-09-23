مالية إقليم كوردستان تشرع بتوزيع الرواتب

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والإقتصاد في إقليم كوردستان يوم الخميس ان ستشرع بتوزيع رواتب شهر أيلول/سبتمبر الجاري اعتبارا من يوم السبت المقبل.

وقالت الوزارة في بيان اليوم إنها ستوزع رواتب هذا الشهر، و بنسبة 100% ومن دون استقطاع.

و أعلنت حكومة إقليم كوردستان يوم الثلاثاء انها ستشرع بتوزيع رواتب الموظفين والعاملين في القطاع العام شهر أيلول/ سبتمبر أعتباراً من يوم 25 من الشهر ذاته.

وقال المتحدث باسم حكومة الاقليم جوتيار عادل في تصريح للصحفيين بينهم مراسل وكالة شفق نيوز، إن من اولوية حكومة إقليم كوردستان توزيع الرواتب على الموظفين في موعدها، ومما لا شك فيه فإنه بأي وقت يصل فيه مبلغ 200 مليار دينار من بغداد سنقوم بتوزيع الرواتب بنسبة 100%.

وأفاد بأن حكومة الإقليم ستشرع بتوزيع الرواتب في 25 من شهر أيلول الجاري، مستدركا القول "سنوزع الرواتب بلا استقطاع شريطة أن ترسل الحكومة الاتحادية المبالغ المخصصة لتمويل الرواتب الشهرية".