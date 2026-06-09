مالية إقليم كوردستان ترد على فيحان: أوفينا بالتزاماتنا وقطع الرواتب أمر مستغرب

شفق نيوز - أربيل

انتقدت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، عدنان فيحان الدليمي، التي طالب فيها الحكومة الاتحادية بإيقاف إرسال المستحقات المالية إلى الإقليم لحين إجراء تسوية كاملة.

وذكرت الوزارة في بيان رسمي، أن حكومة الإقليم أبدت دائماً استعدادها لحل أي ملاحظات أو إجراء أي تسوية مالية ذات صلة، مؤكدة أن إقليم كوردستان قد أوفى بجميع التزاماته الواردة في قانون الإدارة المالية رقم (6) لسنة 2019 وقانون الموازنة العامة الاتحادية رقم (13) للسنوات (2023، 2024، 2025).

واعتبرت الوزارة في بيانها "أن المطالبة بقطع أو إيقاف رواتب فئة من مواطني الدولة دون الفئات الأخرى أمر مثير للاستغراب والدهشة، خاصة عندما يصدر عن شخصية تشغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس النواب، الذي كان من المفترض أن يكون أكثر حرصاً على حماية حقوق جميع المواطنين وضمان المساواة بينهم".

وكان فيحان قد دعا، أمس الاثنين، الحكومة الاتحادية إلى التوقف عن تسليم أي مبالغ مالية إلى حكومة إقليم كوردستان إلا بعد إجراء التسوية الكاملة للمبالغ المستحقة، وفقاً لأحكام قانون الموازنة والتقرير المشترك لديواني الرقابة المالية في المركز والإقليم، محذراً من أن أي إجراء يخالف ذلك سيضع الحكومة تحت طائلة المساءلة القانونية.