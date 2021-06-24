حكومة الاقليم تعلن صرف رواتب موظفي الصحة باستقطاع 21%

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والإقتصاد في إقليم كوردستان، البدء بتوزيع رواتب موظفي وزارة الصحة اعتبارا من غد الجمعة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، إنه بقرار من مجلس الوزراء سنقوم في يومي الجمعة والسبت 25-26-6-2021 البدء بتوزيع رواتب وزارة الصحة بنفس الالية السابقة للشهر الماضي، أي باستقطاع 21% من الرواتب.

وكانت الحكومة العراقية السابقة برئاسة عادل عبد المهدي قد قررت في نيسان/أبريل من العام 2020 قطع رواتب موظفي الدولة في إقليم كوردستان بعدما اتهمت الإقليم بعدم الالتزام باتفاق تسليم 250 ألف برميل من النفط يومياً إلى شركة “سومو” المملوكة لبغداد، وهو ما نفت صحته حكومة أربيل.

ومنذ قرار قطع رواتب موظفي الإقليم، يجري الجانبان مباحثات لاحتواء الخلافات.