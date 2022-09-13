مالية برلمان كوردستان تقترح حلاً لإطلاق مدخرات رواتب الموظفين

شفق نيوز/ ‏أعلنت اللجنة المالية في برلمان اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تقديم مقترح لرئاسة البرلمان بشأن إعادة رواتب الموظفين المدخرة من قبل حكومة الإقليم.

‏وقال رئيس اللجنة زياد جبار، لوكالة شفق نيوز، إن "المقترح الذي تم تقديمه إلى رئاسة البرلمان يتضمن عدة نقاط تركز على معيشة المواطنين في اقليم كوردستان وكيفية تحسينها إلى الأفضل".

‏وأضاف أن "من أبرز ‏المسائل التي تم طرحها في هذا المقترح هي كيفية إعادة الرواتب ‏المدخرة للموظفين من قبل حكومة الإقليم، ‏حيث أننا اقترحنا أن تقوم الحكومة بفتح حساب مصرفي للموظفين وإيداع هذه الأموال فيه وعندئذ ‏يمكن للحكومة ‏أن تستوفي ‏اجور الكهرباء ‏والماء المتراكمة ‏على المواطنين من هذا الحساب".

‏وتابع جبار، ان "حكومة الإقليم تدين بـ‏14 ‏تريليون ‏دينار عراقي للموظفين خلال السنوات التي قامت بها بتطبيق نظام ادخار الرواتب، ‏بينما يدين المواطنون لحكومة الإقليم بـ 8 مليارات دولار ‏من الضرائب وأجور الكهرباء والماء وغيرها".