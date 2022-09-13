مالية برلمان كوردستان تقترح حلاً لإطلاق مدخرات رواتب الموظفين

شفق نيوز/ أعلنت اللجنة المالية في برلمان اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تقديم مقترح لرئاسة البرلمان بشأن إعادة رواتب الموظفين المدخرة من قبل حكومة الإقليم.
وقال رئيس اللجنة زياد جبار، لوكالة شفق نيوز، إن "المقترح الذي تم تقديمه إلى رئاسة البرلمان يتضمن عدة نقاط تركز على معيشة المواطنين في اقليم كوردستان وكيفية تحسينها إلى الأفضل".
وأضاف أن "من أبرز المسائل التي تم طرحها في هذا المقترح هي كيفية إعادة الرواتب المدخرة للموظفين من قبل حكومة الإقليم، حيث أننا اقترحنا أن تقوم الحكومة بفتح حساب مصرفي للموظفين وإيداع هذه الأموال فيه وعندئذ يمكن للحكومة أن تستوفي اجور الكهرباء والماء المتراكمة على المواطنين من هذا الحساب".
وتابع جبار، ان "حكومة الإقليم تدين بـ14 تريليون دينار عراقي للموظفين خلال السنوات التي قامت بها بتطبيق نظام ادخار الرواتب، بينما يدين المواطنون لحكومة الإقليم بـ 8 مليارات دولار من الضرائب وأجور الكهرباء والماء وغيرها".