سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مالية برلمان كوردستان تقترح حلاً لإطلاق مدخرات رواتب الموظفين

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-09-13T18:26:19+0000
مالية برلمان كوردستان تقترح حلاً لإطلاق مدخرات رواتب الموظفين

شفق نيوز/ ‏أعلنت اللجنة المالية في برلمان اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، عن تقديم مقترح لرئاسة البرلمان بشأن إعادة رواتب الموظفين المدخرة من قبل حكومة الإقليم.

‏وقال رئيس اللجنة زياد جبار، لوكالة شفق نيوز، إن "المقترح الذي تم تقديمه إلى رئاسة البرلمان يتضمن عدة نقاط تركز على معيشة المواطنين في اقليم كوردستان وكيفية تحسينها إلى الأفضل".

‏وأضاف أن "من أبرز ‏المسائل التي تم طرحها في هذا المقترح هي كيفية إعادة الرواتب ‏المدخرة للموظفين من قبل حكومة الإقليم، ‏حيث أننا اقترحنا أن تقوم الحكومة بفتح حساب مصرفي للموظفين وإيداع هذه الأموال فيه وعندئذ ‏يمكن للحكومة ‏أن تستوفي ‏اجور الكهرباء ‏والماء المتراكمة ‏على المواطنين من هذا الحساب".

‏وتابع جبار، ان "حكومة الإقليم تدين بـ‏14 ‏تريليون ‏دينار عراقي للموظفين خلال السنوات التي قامت بها بتطبيق نظام ادخار الرواتب، ‏بينما يدين المواطنون لحكومة الإقليم بـ 8 مليارات دولار ‏من الضرائب وأجور الكهرباء والماء وغيرها".

related

برلمان كوردستان يناقش تداعيات الهجوم التركي وبدء النزوح من سوريا

Date: 2019-10-14 21:36:31
برلمان كوردستان يناقش تداعيات الهجوم التركي وبدء النزوح من سوريا

فوضى تطيح بجلسة برلمان كوردستان الخاصة بالمحاضرين

Date: 2021-10-26 10:17:30
فوضى تطيح بجلسة برلمان كوردستان الخاصة بالمحاضرين

كوردستان تكشف فحوى اجتماع الرئاسات والأطراف السياسية

Date: 2019-11-05 17:24:48
كوردستان تكشف فحوى اجتماع الرئاسات والأطراف السياسية

برلمان كوردستان يلتئم الاثنين المقبل: قراءة عدة قوانين على رأسها تعديل "النفط والغاز"

Date: 2022-06-25 12:19:20
برلمان كوردستان يلتئم الاثنين المقبل: قراءة عدة قوانين على رأسها تعديل "النفط والغاز"

أول تعليق من برلمان كوردستان على هجوم حزب العمال على البيشمركة

Date: 2020-11-04 14:32:50
أول تعليق من برلمان كوردستان على هجوم حزب العمال على البيشمركة

برلمان كوردستان يرفض خيار الحرب ويدعو تركيا و الـ"PKK" للابتعاد عن حدود الاقليم

Date: 2021-06-05 15:36:09
برلمان كوردستان يرفض خيار الحرب ويدعو تركيا و الـ"PKK" للابتعاد عن حدود الاقليم

برلمان كوردستان يكشف للاتحاد الأوروبي سبب تجدد مشاكل الموازنة العراقية سنوياً

Date: 2019-10-16 19:41:58
برلمان كوردستان يكشف للاتحاد الأوروبي سبب تجدد مشاكل الموازنة العراقية سنوياً

برلمان كوردستان يقر تشكيل أربع لجان ويحدد مهلة لتحويل أصحاب العقود الى الملاك

Date: 2019-11-13 21:12:46
برلمان كوردستان يقر تشكيل أربع لجان ويحدد مهلة لتحويل أصحاب العقود الى الملاك