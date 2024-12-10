مالية الإقليم تعلن حل مشكلة تحويل الاموال المخصصة للرواتب من بغداد لكوردستان

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في حكومة إقليم كوردستان، الثلاثاء، أن فريقها الفني تمكن من حل "مشكلة تحويل الأموال" المخصصة للمرتبات الشهرية للموظفين والعاملين في القطاع العام.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه "بعد زيارة الفريق الفني التابع لها الى بغداد وأخذ رواتب شهر كانون الأول/أكتوبر الماضي إلى وزارة المالية بالحكومة الاتحادية، وبعد جهودهم المتواصلة مع الدوائر المعنية بوزارة المالية العراقية، تمكن الفريق من حل مشكلة تحويل الأموال المخصصة لصرف الرواتب في اقليم كوردستان وزيادة المبلغ"، مبينة أنه "قد صدر أمر بتحويل المبلغ من قبل المديرية العامة لوزارة المالية العراقية".