مالية الإقليم تعلن توزيع رواتب الموظفين عن طريق المصارف

شفق نيوز/ أعلن وزير المالية في حكومة اقليم كوردستان آوات شيخ جناب، يوم الاثنين، توزيع رواتب الموظفين عن طريق المصارف، فيما أشار مسؤول حكومي رفيع الى قطع رواتب آلاف شخص من مزدوجي الرواتب.

وقال شيخ جناب في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إنه "بعد الاجتماع مع جميع المصارف الاهلية والحكومية تقرر توزيع رواتب الموظفين عن طريق المصارف بشكل مباشر".

وأضاف وزير المالية؛ أن "احدى فقرات قانون الإصلاح توزيع الرواتب عن طريق المصارف والقرار دخل اليوم حيز التنفيذ".

بدوره؛ قال عبدالحكيم خسرو مدير عام التنسيق في مجلس الوزراء والمشرف على تنفيذ قانون الإصلاح؛ إنه "لغاية الآن تم قطع رواتب أكثر من 20 ألف شخص من الذين يتقاضون اكثر من راتب.

ولفت إلى ان "لدى الحكومة حاليا مليون و200 ألف موظف حسب النظام البايومتري.

وبين أن "توزيع رواتب الموظفين سيتم عبر 20 مصرف، وتم فتح 450 الف رقم حسابي لغاية الان للموظفين".