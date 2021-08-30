سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مالية الإقليم تعلن توزيع رواتب الموظفين عن طريق المصارف

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-30T07:56:51+0000
مالية الإقليم تعلن توزيع رواتب الموظفين عن طريق المصارف

شفق نيوز/ أعلن وزير المالية في حكومة اقليم كوردستان آوات شيخ جناب، يوم الاثنين، توزيع رواتب الموظفين عن طريق المصارف، فيما أشار مسؤول حكومي رفيع الى قطع رواتب آلاف شخص من مزدوجي الرواتب.

وقال شيخ جناب في مؤتمر صحفي حضرته وكالة شفق نيوز؛ إنه "بعد الاجتماع مع جميع المصارف الاهلية والحكومية تقرر توزيع رواتب الموظفين عن طريق المصارف بشكل مباشر".

وأضاف وزير المالية؛ أن "احدى فقرات قانون الإصلاح توزيع الرواتب عن طريق المصارف والقرار دخل اليوم حيز التنفيذ".

بدوره؛ قال عبدالحكيم خسرو مدير عام التنسيق في مجلس الوزراء والمشرف على تنفيذ قانون الإصلاح؛ إنه "لغاية الآن تم قطع رواتب أكثر من 20 ألف شخص من الذين يتقاضون اكثر من راتب. 

ولفت إلى ان "لدى الحكومة حاليا مليون و200 ألف موظف حسب النظام البايومتري.

وبين أن "توزيع رواتب الموظفين سيتم عبر 20 مصرف، وتم فتح 450 الف رقم حسابي لغاية الان للموظفين".

related

أطباء السلیمانیة یرفضون تسلم رواتبهم

Date: 2020-08-18 13:26:13
أطباء السلیمانیة یرفضون تسلم رواتبهم

السليمانية تسجل حالة وفاة رابعة بفيروس كورونا

Date: 2020-04-10 23:06:49
السليمانية تسجل حالة وفاة رابعة بفيروس كورونا

الادعاء العام في كوردستان يوجه طلبا لبغداد بقضية "شيلان" ويصنف الجريمة

Date: 2020-09-17 12:15:56
الادعاء العام في كوردستان يوجه طلبا لبغداد بقضية "شيلان" ويصنف الجريمة

تسع ضحايا بينهم عنصرا بيشمركة حصيلة تظاهرات السليمانية الدامية

Date: 2020-12-09 17:39:13
تسع ضحايا بينهم عنصرا بيشمركة حصيلة تظاهرات السليمانية الدامية

اقليم كوردستان يسمي ممثله للحوار الإستراتيجي بين العراق وامريكا

Date: 2020-06-03 17:29:43
اقليم كوردستان يسمي ممثله للحوار الإستراتيجي بين العراق وامريكا

صور .. إنقاذ 37 مهاجراً من إقليم كوردستان كانوا محاصرين في جزيرة يونانية

Date: 2021-08-21 09:20:35
صور .. إنقاذ 37 مهاجراً من إقليم كوردستان كانوا محاصرين في جزيرة يونانية

أربيل تبلغ بغداد استعدادها لاتخاذ خطوة قد تطوي صفحة الخلافات

Date: 2020-07-01 17:49:10
أربيل تبلغ بغداد استعدادها لاتخاذ خطوة قد تطوي صفحة الخلافات

تربية إقليم كوردستان تمدد قرار إغلاق المدارس لغاية الثامن من شهر نيسان

Date: 2021-03-25 11:40:14
تربية إقليم كوردستان تمدد قرار إغلاق المدارس لغاية الثامن من شهر نيسان