مالية الاقليم: الحكومة الاتحادية غير مستعدة لإرسال المستحقات المالية لكوردستان

شفق نيوز/ قالت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، يوم الخميس، إن الحكومة الاتحادية غير مستعدة لإرسال المستحقات المالية للإقليم وذلك في اشارة الى عدم قيام بغداد بتمويل المرتبات للموظفين والعاملين في القطاع العام في الاقليم للأشهر الأخيرة من العام الماضي 2024.

وقالت الوزارة في بيان اليوم، إنه "بالرغم من الحقوق الدستورية ووجود قانون الموازنة وقرار المحكمة الاتحادية العراقية بدفع رواتب موظفي حكومة اقليم كوردستان اسوة ببقية الموظفين العراقيين واستثناء من اي مشاكل اخرى".

وأضاف البيان أن "هناك اتفاقا بين حكومة إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية على تمويل رواتب الموظفين كاملة بنهاية العام 2024"، مستدركا "لكن الحكومة الاتحادية تنتهك الحقوق الدستورية لشعب إقليم كوردستان وهي غير مستعدة لإرسال المستحقات المالية للاقليم كما هي".

ووفقا للبيان، فإنه "في الأشهر القليلة الماضية، قامت وزارة المالية بحل جميع التعليقات والمشاكل الفنية الخاصة بقائمة الرواتب وكانت فرقنا الفنية على اتصال دائم مع الفريق الفني لوزارة المالية العراقية".

وذكر البيان أنه "في الاجتماع الأخير لوفد الوزارتين الذي عقد في بغداد، وعدت وزيرة المالية العراقية بحسم التمويل لشهر كانون الاول والمبلغ اللازم لشهر تشرين الثاني".

وتابعت الوزارة في بيانها أنه "رغم أن لدينا عدة تخصيصات في قانون الموازنة وبحسب القانون يمكننا اجراء (مناقلة) لسد عجز الرواتب، لكن بعد عدة قرارات بتحويل مبلغ (430,000,000,000) أربعمائة وثلاثين مليار لسد عجز رواتب الموظفين الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، ولكن ظهرت مشاكل جديدة في تنفيذ هذا القرار".