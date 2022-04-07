سیاسة

rss

كوردســتانيات

أمـن

مجتـمع

أخرى

اقتصـاد

عربي ودولي

القسم الفيلي

ريـاضة

منوعـات

فيديو

تقارير وتحليلات

مقـالات

كل الاخبار

مالية اقليم كوردستان تنشر جدول صرف الرواتب (وثيقة)

Category: كوردســتانيات

Date: 2022-04-07T13:32:32+0000
مالية اقليم كوردستان تنشر جدول صرف الرواتب (وثيقة)

شفق نيوز/ نشرت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، جدول توزيع رواتب موظفي الاقليم لشهر آذار المنصرم.

وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة المالية والاقتصاد وحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه، انه سيتم توزيع جميع رواتب موظفي الاقليم لشهر آذار المنصرم اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق (10-4-2022)، لوزارة الصحة. 

ووفقا للوثيقة فإن التوزيع سينتهي يوم الثلاثاء، الأربعاء والخميس 27/26/25-4-2022 / وستكون لرئاسة الاقليم، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة البرلمان، والمتقاعدين من البيشمركة.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان،  قرر يوم أمس الأربعاء، إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الغذائية لمدة شهرين، وفيما أعلن بدء صرف رواتب الموظفين لشهر اذار الحالي بدءا من الاحد المقبل، أكد عزمه إرسال لجنة عليا إلى العاصمة الاتحادية بغداد للتباحث بشأن تعزيز التنسيق في مجال النفط والطاقة.

related

حكومة كوردستان تناقش مجموعة ملفات بينها "الموازنة وعودة الدوام الرسمي"

Date: 2021-06-16 15:01:23
حكومة كوردستان تناقش مجموعة ملفات بينها "الموازنة وعودة الدوام الرسمي"

وزارة الصحة في اقليم كوردستان تشرع بتوزيع الرواتب

Date: 2020-06-27 11:50:22
وزارة الصحة في اقليم كوردستان تشرع بتوزيع الرواتب

مجلس وزراء اقليم كوردستان يجتمع لمناقشة عدد من المحاور

Date: 2019-10-02 08:22:09
مجلس وزراء اقليم كوردستان يجتمع لمناقشة عدد من المحاور

حكومة كوردستان توجه بعقد "اجتماع حاسم" لإعداد الموازنة واحالتها للبرلمان

Date: 2021-06-23 13:37:43
حكومة كوردستان توجه بعقد "اجتماع حاسم" لإعداد الموازنة واحالتها للبرلمان

وزارة مالية إقليم كوردستان تنشر جدولا جديدا لتوزيع الرواتب

Date: 2021-05-30 10:55:51
وزارة مالية إقليم كوردستان تنشر جدولا جديدا لتوزيع الرواتب

مجلس وزراء اقليم كوردستان يعد جلسة لمناقشة عدد من المواضيع

Date: 2019-10-16 08:27:00
مجلس وزراء اقليم كوردستان يعد جلسة لمناقشة عدد من المواضيع

حكومة كوردستان تناقش التنسيق مع برلمان الإقليم وتوافق على مشروع قانون

Date: 2021-07-07 14:11:25
حكومة كوردستان تناقش التنسيق مع برلمان الإقليم وتوافق على مشروع قانون

مالية إقليم كوردستان تشرع بتوزيع الرواتب

Date: 2021-09-23 11:50:10
مالية إقليم كوردستان تشرع بتوزيع الرواتب