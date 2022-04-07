مالية اقليم كوردستان تنشر جدول صرف الرواتب (وثيقة)

شفق نيوز/ نشرت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، اليوم الخميس، جدول توزيع رواتب موظفي الاقليم لشهر آذار المنصرم.

وبحسب وثيقة صادرة عن وزارة المالية والاقتصاد وحصلت وكالة شفق نيوز على نسخة منه، انه سيتم توزيع جميع رواتب موظفي الاقليم لشهر آذار المنصرم اعتبارا من يوم الأحد المقبل الموافق (10-4-2022)، لوزارة الصحة.

ووفقا للوثيقة فإن التوزيع سينتهي يوم الثلاثاء، الأربعاء والخميس 27/26/25-4-2022 / وستكون لرئاسة الاقليم، رئاسة مجلس الوزراء، رئاسة البرلمان، والمتقاعدين من البيشمركة.

وكان مجلس وزراء إقليم كوردستان، قرر يوم أمس الأربعاء، إلغاء الرسوم الجمركية على المواد الغذائية لمدة شهرين، وفيما أعلن بدء صرف رواتب الموظفين لشهر اذار الحالي بدءا من الاحد المقبل، أكد عزمه إرسال لجنة عليا إلى العاصمة الاتحادية بغداد للتباحث بشأن تعزيز التنسيق في مجال النفط والطاقة.