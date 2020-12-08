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مالية اقليم كوردستان تعلن صرف رواتب وزارتين ودوائر

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-08T07:30:40+0000
مالية اقليم كوردستان تعلن صرف رواتب وزارتين ودوائر

شفق نيوز/ اعلنت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان يوم الثلاثاء توزيع رواتب شهر تشرين الاول الماضي على وزارتين وعدد من الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وقالت الوزارة في بيان، انها ستوزع يوم الاربعاء المصادف 9 – 12 – 2020 رواتب وزارة شؤون الشهداء والمؤنفلين، وذوي الشهداء، والسجناء السياسيين.

واما في يوم الخميس المصادف 10 – 12 – 2020 ستوزع رواتب وزارة التربية باستقطاع ما نسبته 21% منها وفق الالية نفسها.

وباشرت حكومة اقليم كوردستان بصرف الرواتب المتأخرة نتيجة تلكؤ الحكومة الاتحادية في بغداد بإرسال المبالغ المالية المخصصة للإقليم ضمن الموازنة العامة للبلاد.

وتتعرض كل من اربيل وبغداد لضغوط تحت وطأة اسوأ ازمة اقتصادية يشهدها العراق منذ عام 2003 ولغاية الآن لتدني أسعار النفط وتفشي فيروس كورونا.

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