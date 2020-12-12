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مالية اقليم كوردستان تعلن جدولا لتوزيع رواتب 17 وزارة وهيئة دفعة واحدة

Category: كوردســتانيات

Date: 2020-12-12T08:59:07+0000
مالية اقليم كوردستان تعلن جدولا لتوزيع رواتب 17 وزارة وهيئة دفعة واحدة

شفق نيوز/ أعلنت وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كوردستان يوم السبت عن مباشرتها بصرف رواتب 17 وزارة وهيئة مستقلة دفعة واحدة.

وقالت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه اعتبارا من يوم غد الاحد المصادف 13 من شهر كانون الاول الجاري ستشرع بتوزيع رواتب شهر تشرين الاول الماضي للوزارات والهيئات والدوائر الاتية:

1-وزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

2-ذوو الاحتياجات الخاصة.

3-مجلس القضاء.

4-وزارة العدل.

5-وزارة الثروات الطبيعية.

6-وزارة الاوقاف والشؤون الدينية.

7-وزارة التخطيط.

8- وزارة الصناعة والتجارة.

9- وزارة النقل والمواصلات.

10-ديوان الرقابة المالية.

11-هيئة حقوق الانسان.

12-هيئة المناطق الكوردستانية خارج الاقليم.

13-هيئة البيئة.

14- هيئة الاستثمار.

15-هيئة النزاهة.

16-المفوضية العليا المستقلة للانتخابات والاستفتاء.

17-المديرية العامة لشؤون الالغام.

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