مالية اقليم كوردستان تعفي من العقوبات والفوائد المفروضة على قروض العقاري

شفق نيوز/ أصدرت وزارة المالية والأقتصاد في حكومة اقليم كوردستان يوم الاحد قرارا يقضي بالأعفاء من العقوبات والفوائد المفروض على المستفيدين من قروض العقاري بشرط دفع الضرائب المفروضة عليهم قبل نهاية العام الحالي، وإستحصال براءة ذمة منها.

وبخصوص الشركات والجهات التجارية التي لديها قروض مسيرة ذكرت الوزارة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، انه من الممكن اجراء مقاصة لهم مقابل قروضهم الموجودة لدى الحكومة بشرط اذا حصلوا على الصك البنكي من الحكومة مقابل تنفيذ المشاريع.

يشار الى ان حكومة اقليم كوردستان ومنذ تفشي فيروس كورونا المستجد عمدت على اصدار اعفاءات من رسوم الضرائب، وديون اجور إستيفاء الخدمات المقدمة للسكان.