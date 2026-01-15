مالية اقليم كوردستان تردُّ على هيئة المنافذ الحدودية بشأن تراجع ايرادات المنافذ

شفق نيوز - أربيل

عزت وزارة المالية والاقتصاد في اقليم كوردستان، يوم الخميس، سبب تراجع معدل الايرادات المالية المتحققة من رسوم الجمارك في المنافذ الحدودية بالعراق الى "الفساد المالي والاداري" المستشري فيها.

جاء ذلك في بيان ردت فيه الوزارة على تصريحات رئيس الهيئة الفريق عمر الوائلي خلال استضافته في جلسة لمجلس النواب انعقدت مؤخرا، والذي اتهم فيها حكومة إقليم كوردستان بتهريب النفط عبر آلاف الناقلات بمعابر غير رسمية مع جهات خارجة عن القانون في سوريا.

تتمة..