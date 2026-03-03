ماكرون يهاتف نيجيرفان بارزاني: يجب حفظ الاستقرار بالمنطقة

شفق نيوز- أربيل

تلقى رئيس إقليم كوردستان، نيجيرفان بارزاني، مساء الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من إيمانويل ماكرون، الرئيس الفرنسي.

وبحث الجانبان، وفق بيان ورد لوكالة شفق نيوز، خلال الاتصال، آخر تطورات الأوضاع في المنطقة، وأعربا عن قلقهما تجاه تطورات الحرب مؤكدين على أهمية حفظ الأمن والاستقرار.

وأكد الجانبان على ضرورة تكثيف الجهود الدولية لتهدئة الوضع وحل المشكلات بالطرق السلمية والدبلوماسية.

في حين شكلت مجموعة مسائل تحظى باهتمام الجانبين محوراً آخر من الاتصال الهاتفي بينهما.