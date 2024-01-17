ماكرون يعرب عن "تعازيه العميقة" بضحايا القصف الإيراني ويؤكد دعمه لإقليم كوردستان

شفق نيوز/ أعرب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، يوم الأربعاء، عن "تعازيه العميقة" لرئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني بضحايا القصف الإيراني على مدينة أربيل، مؤكداً دعم بلاده الكامل لإقليم كوردستان.

جاء ذلك خلال لقاء جمع ماكرون وبارزاني على هامش منتدى دافوس، وفق بيان صدر عن رئاسة حكومة الاقليم، ورد إلى وكالة شفق نيوز.

وتمحور الاجتماع، بشأن الهجمات والاعتداءات الإيرانية على أربيل، والتي تمثل تهديداً حقيقياً للإقليم، وتشكّل انتهاكاً واضحاً وصريحاً للسيادة العراقية وإقليم كوردستان، بحسب بيان لمكتب بارزاني ورد لوكالة شفق نيوز.

واتفق الجانبان على "ضرورة الحفاظ على الأمن والاستقرار في العراق وإقليم كوردستان".

كذلك أعرب الرئيس ماكرون عن تعازيه العميقة لرئيس الحكومة، مجدداً في الوقت ذاته دعم بلاده الكامل لإقليم كوردستان.

وشكر رئيس الحكومة الرئيس ماكرون وفرنسا على تضامنهما ودعمهما المستمر لإقليم كوردستان، مؤكداً أن فرنسا لطالما وقفت إلى جانب شعب كوردستان في مختلف المراحل.

كما تناول الجانبان في الاجتماع، أهمية حل القضايا الخلافية بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية بصورة جذرية، وتحت سقف الدستور.

ويوم أمس الثلاثاء، أدان رئيس حكومة كوردستان القصف الإيراني الذي أودى بحياة مدنيين أبرياء، وقال إن "المزاعم الإيرانية لا أساس لها من الصحة".

وكان الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه قصف بصواريخ بالستية، ليل الاثنين-الثلاثاء، أهدافاً في مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان وفي سوريا.