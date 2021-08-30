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ماكرون يشكر نيجيرفان بارزاني ويؤكد: لن ننسى التزام المقاتلين الكورد بمواجهة داعش

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-30T11:13:43+0000
ماكرون يشكر نيجيرفان بارزاني ويؤكد: لن ننسى التزام المقاتلين الكورد بمواجهة داعش

شفق نيوز/ عبر الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، يوم الاثنين، عن تقديره لرئيس اقليم كوردستان وقوات البيشمركة، وذلك بعد زيارة اجراها لمدة يومين، شملت بغداد والموصل وأربيل.

https://twitter.com/EmmanuelMacron/status/1432282956127744004

وقال ماكرون في تغريدة له، "أردت أن أنهي زيارتي إلى العراق في اربيل، عزيزي نيجيرفان، شكرا على هذه الاستضافة".

وأضاف "لن تنسى فرنسا التزام المقاتلين الكورد ضد داعش".

تغريدة ماكرون جاءت رداً على تغريدة كتبها رئيس الاقليم، ثمنّ فيها الدعم الفرنسي للإقليم.

وقال بارزاني، "سعيد باستقبال صديقي الرئيس ايمانويل ماكرون في كوردستان، أنا أقدّر الدعم المستمر الذي تقدمه فرنسا".

وأكد في الوقت نفسه، "الصداقة بين كوردستان وفرنسا ستستمر دائماً".

وفجر السبت، وصل الرئيس الفرنسي إلى العاصمة العراقية، للمشاركة في قمة بغداد للتعاون والشراكة، ضمن زعماء ورؤساء وملوك العديد من دول العالم.

كما زار ماكرون مدينة الموصل مركز محافظة نينوى والتي خضعت لسيطرة "داعش" للفترة بين 2014 و2017.

وأجرى الرئيس الفرنسي محادثات مع الرئاسات في إقليم كوردستان، كما التقى الزعيم الكوردي مسعود بارزاني.

وبقدوم ماكرون الى أربيل يكون مجموع اللقاءات الكوردية الفرنسية 12 لقاءً أسهمت بتحويل ملف إقليم كوردستان الى ملف مهم جدا في القصر الجمهوري الفرنسي.

الرئيس الفرنسي ماكرون بعد توليه المنصب، اجتمع لحد الآن خمس مرات مع رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني.

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