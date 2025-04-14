ماكرون يستقبل نيجيرفان بارزاني في قصر الإليزيه (صور)

شفق نيوز/ استقبل الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، يوم الاثنين، في قصر الإليزيه بالعاصمة باريس.

ووصل نيجيرفان بارزاني، أمس الأحد إلى العاصمة الفرنسية باريس، تلبية لدعوة رسمية.

وذكرت رئاسة الإقليم أن "اللقاء سيبحث العلاقات بين فرنسا وكل من العراق وإقليم كوردستان، وسبل تعزيز التعاون المشترك، وسيتبادلان وجهات النظر بشأن جهود مكافحة الإرهاب وآخر التطورات في منطقة الشرق الأوسط".

وتأتي هذه الزيارة في أعقاب مشاركة رئيس الإقليم في مؤتمر أنطاليا بتركيا، حيث عقد خلالها سلسلة من الاجتماعات مع عدد من الرؤساء والقادة لبحث جملة قضايا.