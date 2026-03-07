ماكرون مغرداً بالكوردية: أعربت لنيجيرفان بارزاني عن تعاطفي مع كوردستان والتزامنا بدعمه

شفق نيوز- باريس

غرّد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، باللغة الكوردية، مساء السبت، على منصة "إكس" معرباً على هامش اتصاله برئيس إقليم كوردستان العراق نيجيرفان بارزاني، عن تعاطفه مع الإقليم والتزام فرنسا بدعمه.

وجاء في تغريدة ماكرون التي تابعتها وكالة شفق نيوز، "أجريتُ اتصالاً هاتفياً مع رئيس إقليم كوردستان العراق، نيجيرفان بارزاني، وجددتُ خلاله التأكيد على التزام فرنسا باستقرار وأمن العراق، وفي هذا الإطار أمن إقليم كوردستان أيضاً".

كما أعرب ماكرون لبارزاني، كما جاء في تغريدته، عن تضامنه الكامل إزاء الهجمات التي وقعت خلال الأيام القليلة الماضية.

وأوضح الرئيس الفرنسي، أن "رؤانا كانت متفقة بشأن مواصلة جهودنا لمنع تصاعد الصراعات في المنطقة، وبهذا الصدد، قدمتُ شكرِي لسيادته على التزامه بهذا المسار".

واختتم ماكرون تغريدته بالتأكيد على أن "فرنسا ستبقى مستمرة في دعم الاحترام الكامل لسيادة العراق وأمنه ووحدة أراضيه، بما في ذلك إقليم كوردستان".