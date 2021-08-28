ماكرون في أربيل للقاء نيجيرفان بارزاني: تدشين جديد لعلاقات وثيقة الصلة

شفق نيوز/ يصل الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون في الساعات القليلة المقبلة إلى أربيل عاصمة إقليم كوردستان قادما من العاصمة العراقية بغداد بعد مشاركته في مؤتمر بغداد للتعاون والشراكة.

وسيكون على رأس مستقبليه رئيس إقليم كوردستان نيجيرفان بارزاني، في خامس لقاء بينهما، وسيكون باباً جديدا لعلاقات أوثق صلة بين الجانبين.

ويمتد تاريخ العلاقات القوية بين فرنسا وإقليم كوردستان إلى أكثر من 10 سنوات، عندما تم استقبال رئيس الاقليم حينها مسعود بارزاني من قبل الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي في 15 حزيران 2010.

وبقدوم ماكرون اليوم الى أربيل يكون مجموع اللقاءات الكوردية الفرنسية 12 لقاءً أسهمت بتحويل ملف إقليم كوردستان الى ملف مهم جدا في القصر الجمهوري الفرنسي.

وكان حضور الزعيم الكوردي مسعود بارزاني في قصر الاليزيه عام 2010، أول استقبال لرئيس الاقليم من دولة عظمى، ومن ثم استقبل فرانسوا هولاند بارزاني اربع مرات في اعوام 2012 و2014 و2015 و2016. كما زار هولاند الاقليم مرتين واجرى مباحثات مع بارزاني اسهمت في تطوير العلاقات بين الجانبين بشكل كبير.

ماكرون يراهن على نيجيرفان بارزاني

الرئيس الفرنسي ماكرون بعد توليه المنصب، اجتمع لحد الان أربع مرات مع رئيس الاقليم نيجيرفان بارزاني، وبعد اجراء الاستفتاء واحداث 16 اكتوبر والحصار على الاقليم، اصبح نيجيرفان بارزاني مهندسا للعلاقات بين اقليم كوردستان وفرنسا لغاية الوقت الحالي.

فقد التقى ماكرون في قصر الاليزية نيجيرفان بارزاني ونائبه قباد طالباني، وكان هذا اللقاء الاول بين الرئيسين واسهم في تطوير العلاقات التاريخية بين الجانبين وكسرا للحصار الدبلوماسي والاقتصادي على اقليم كوردستان.

وعدا ذلك اللقاء عام 2017 التقى الجانبان ثلاث مرات، حيث كان الاجتماع الثاني في 19 تموز 2019 في قصر الاليزيه، وبعدها جاء ماكرون الى العراق والتقى مع نيجيرفان بارزاني في 2 ايلول 2020 بشكل منفرد، وبعدها تم توجيه الدعوة لبارزاني بشكل رسمي الى قصر الاليزيه حيث التقى الجانبان في 30 اذار 2021 وهو اللقاء الرابع بينهما.