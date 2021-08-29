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ماكرون: زيارتنا لكوردستان هي رسالة مفادها بأن فرنسا لن تتخلى عن أصدقائها

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-08-29T16:40:48+0000
ماكرون: زيارتنا لكوردستان هي رسالة مفادها بأن فرنسا لن تتخلى عن أصدقائها

شفق نيوز/ بحثت الرئاسات الثلاث في اقليم كوردستان، مع الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون، تطورات الوضع في العراق والمنطقة، بالإضافة إلى مناقشة سبل توطيد العلاقات بين إقليم كوردستان وفرنسا.

ونقل بيان لحكومة الاقليم عن ماكرون اشارته إلى العلاقة التاريخية التي تجمع بين فرنسا وإقليم كوردستان والدور الذي لعبته بيشمركة كوردستان بقيادة (الزعيم الكوردي) مسعود بارزاني في إلحاق الهزيمة بداعش، مؤكداً مواصلة دعم ومساندة بلاده لإقليم كوردستان، وقال: "زيارتنا إلى كوردستان هي رسالة مفادها أن فرنسا لن تتخلى عن أصدقائها".

هذا وأثنى رئيس حكومة إقليم كوردستان، على الموقف الفرنسي الراسخ في دعم إقليم كوردستان بمختلف المراحل، وأشار إلى أهمية العمل والتنسيق المشترك مع فرنسا والمجتمع الدولي في سبيل حل جميع مشاكل العراق ولا سيما القضايا العالقة بين إقليم كوردستان والحكومة الاتحادية، كما أشاد بالدور الفرنسي الإيجابي والهادف لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة.

وفي جانب آخر من الاجتماع، جرت مناقشة حول أهمية تنفيذ اتفاق سنجار وتهيئة الأرضية الملائمة لعودة النازحين إلى مناطقهم.

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