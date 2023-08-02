ماكدونالدز في الخليج والأردن تقبل على بطاطا كوردستان

شفق نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة ومصادر المياه في حكومة اقليم كوردستان، اليوم الاربعاء، ان فروع ماكدونالدز في دول الخليج والمملكة الاردنية تطلب منتوج البطاطا الذي تتم زراعته في الاقليم، لافتة الى شحنة من 300 طن من البطاطا وصلت اسواق الجملة (العلوة) في دولة الامارات العربية المتحدة.

وجاء في بيان للوزارة ورد لوكالة شفق نيوز، انه تجري حاليا الاستعدادات لتصدير مئات الاطنان منها الى اسواق دول الخليج والاردن بناء على طلبات من فروع ماكدونالدز لتصنيع البطاطا وانتاج الشيبس والبطاطس.

وأشار البيان الى انه نتيجة للدعم المقدم للفلاحين في تطوير شكل انتاج انواع البطاطا، يتوقع ان يصل الاقليم لقمة انتاج هذا المحصول الى 600 الف طن من بطاطا للاكل و150 الف طن من البطاطا الداخلة في الصناعة، لافتا الى انه تقرر منع استيراد البطاطا من خارج الاقليم بسبب موسم نضوج البطاطا حاليا على مستوى الاقليم الى نهاية العام الحالي.

وتابع البيان ان الوزارة لها مذكرات تفاهم مع 7 معامل وشركات متخصصة بإنتاج البطاطا الصناعية من اجل ان تقوم الوزارة سنويا باستقبال محصول الفلاحين منها بشكل مباشر.