مارك سافايا يصل أربيل

شفق نيوز ـ أربيل

أفاد مراسل وكالة شفق نيوز بوصول مارك سافايا، مبعوث الرئيس الأميركي دونالد ترمب لشؤون العراق، إلى مدينة أربيل عاصمة إقليم كوردستان، فجر السبت، ضمن زيارة تأتي بالتزامن مع حراك دبلوماسي أميركي أوسع يتصل بملفات العراق وسوريا.

ومن المقرر أن يصل إلى أربيل في وقت لاحق من اليوم السبت توم باراك، مبعوث ترمب لشؤون سوريا، على أن يلتقي قائد قوات سوريا الديمقراطية مظلوم عبدي، في وقت تشهد فيه الساحة السورية تصعيداً عسكرياً وتحركات وساطة دولية للتهدئة.

وكان ترمب قد عيّن سافايا مبعوثاً خاصاً لشؤون العراق في 19 تشرين الأول 2025، وهو رجل أعمال أميركي من أصول عراقية.

وفي أحدث تصريحات منسوبة إليه قبيل الزيارة، قال إنه سيتعامل مع "صنّاع القرار المناسبين" في العراق، كما كان قد ألمح في تصريحات سابقة إلى أن "تغييرات كبيرة قادمة" مع التركيز على "أفعال لا أقوال".