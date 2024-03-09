ماراثون "لا للمخدرات" في شوارع إقليم كوردستان (صور)

شفق نيوز/ نظمت لجنة الشباب والرياضة التابعة لمنظمة حماية الطفل في إقليم كوردستان، يوم السبت، ماراثوناً بغية التوعية بمخاطر المخدرات، شارك فيها أكثر من 100 شخص من مختلف الفئات العمرية، ضمن محافظة السليمانية.

وحمل الماراثون، عنوان "لا للمخدرات" بهدف التوعية بمخاطر هذه الآفة على المجتمع، حيث انطلق المشاركون من أمام رئاسة بلديات السليمانية، في شارع سالم نحو خط النهاية أمام الحديقة العامة.

وقالت عضو منظمة حماية الطفال شلير سرداد، لوكالة شفق نيوز، إنهم يعملون على تكثيف النشاطات الرياضية في محافظة السليمانية، للتوعية بمخاطر آفة المخدرات التي هتكت آلاف الأسر وما انعكس منها على الفرد والمجتمع.

وأضافت سرداد، أن "الرياضة هي العلاج الأمثل للقضاء على ظاهرة المخدرات، لذلك تعمل منظمة حماية الطفل على إقامة كافة الفعاليات في المدينة والريف"، مؤكدة أن "المنظمة نظمت هذه الفعالية للتوعية بمخاطر المخدرات وانعكاساتها السلبية على المجتمع برمته".

وأشارات إلى أنهم يعملون على إقامة الفعاليات الرياضية بهدف زرع ميول جديدة لدى الشباب وباقي فئات المجتمع".

وشارك في الماراثون متسابقون من شرائح مختلفة في السليمانية بما فيهم سيدة العراق الأولى ومحافظ السليمانية وبعض المديرين العموميين.

من جانبه، عبر هاوري أحمد (مشارك في الماراثون)، خلال حديثه للوكالة، عن تأييده لكل نشاط يهدف إلى التوعية، من أجل تنشئة جيل يدرك مخاطر المخدرات.