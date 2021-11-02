ماذا سيحدث في إقليم كوردستان خلال اليومين المقبلين؟

شفق نيوز/ نشرت المديرية العامة للأنواء الجوية والرصد الزلزالي في إقليم كوردستان توقعاتها عن حالة الطقس خلال الأيام الثلاثة، فيما نوهت إلى إمكانية هطول الأمطار مع تراجع درجات الحرارة، أفادت بإنتهاء تأثير المنخفض الجوي على الإقليم نهاية الأسبوع الجاري.

ووفقا لتقرير صادر عن المديرية فإن سماء مدن الإقليم إضافة إلى محافظة كركوك ستكون اليوم الثلاثاء غائمة جزئيا إلى غائمة كليا في بعض الأوقات مع احتمال لهطول الأمطار خاصة في خلال المساء، وارتفاع مستوى تساقط الأمطار في المناطق الجبلية.

وحول توقعات الطقس ليوم غد الأربعاء ذكرت المديرية بأن درجات الحرارة ستنخفض بنحو درجتين إلى ثلاث درجات، مع فرص تساقط للامطار في وقت الظهيرة والمساء في حدود محافظة دهوك، وفي وقت الليل ستهطل الأمطار في معظم مناطق الإقليم بشكل قليل ومتقطع مع ارتفاع قليل في نسبة الأمطار في المناطق الجبلية.

وأشار التقرير إلى أنه "اعتباراً من يوم الخميس ستتغير حالة الطقس تماما من صافية وغائمة نسبيا، ويتلاشى معها تأثير المنخفض الجوي على إقليم كوردستان".

وكانت المديرية قد توقعت قبل قرابة أسبوع أن تجتاح موجة من الأمطار والعواصف الرعدية مناطق ومدن إقليم كوردستان كافة بتأثير من منخفض جوي قادم من البحر (الأبيض المتوسط - والأحمر).