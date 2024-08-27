"ماذا بعد أحداث طهران؟".. ندوة في أربيل لمناقشة تطورات كوردستان والعراق والمنطقة

شفق نيوز/ أقيمت في مدينة اربيل عاصمة اقليم كوردستان، يوم الثلاثاء، جلسة نقاشية حول الوضع السياسي في منطقة الشرق الأوسط والعالم.

ونُظمت الجلسة الحوارية من قبل مؤسسة رؤى للتوثيق والدراسات الاستراتيجية.

وقال مراسل وكالة شفق نيوز، إن الندوة حملت عنوان "ماذا بعد أحداث طهران؟" والتي جرت فيها مناقشة الاحداث الاخيرة في ايران بعد اغتيال رئيس المكتب السياسي لحركة حماس وتأثيرات وتبعات هذه التطورات على الوضع في المنطقة عموماً من عدة جوانب.

واضاف مراسلنا أن الجلسة تضمنت ايضا الحديث عن وضع اقليم كوردستان والعراق في هذه المتغيرات الدولية.

وأعلنت حركة "حماس"، يوم الأربعاء، 31 تموز 2024، اغتيال رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية في طهران إثر غارة اسرائيلية على مقر إقامته في طهران.

وتعهدت ايران على لسان المرشد الاعلى علي خامنئي ورئيس الجمهورية وقادة الحرس الثوري بـ"الثأر" لدماء هنية وتوعدت اسرائيل بـ"رد قاس ومدروس".