مادة قانونية تطيح بمتهم في أربيل بعد 8 سنوات من الهروب

شفق نيوز / ‏أعلنت مديرية شرطة أربيل، اليوم الجمعة، اعتقال ‏شخص متهم بعد 8 سنوات من ارتكابه إحدى الجرائم وفقاً للمادة (406)، من قانون العقوبات العراقي.

‏وقالت الشرطة في بيان ورد لوكالة شفق نيوز؛ إنها "ألقت القبض على متهم بإسم (ر.ع.ح) والذي صدر بحقه حكم بالقبض منذ عام 2014 وفقا للمادة (406) من قانون العقوبات العراقي".

وأضاف البيان انه "تم ‏تسليم المتهم إلى مكتب مكافحة الاجرام باتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

وتعاقب المادة (406) من قانون العقوبات العراقي بالإعدام أو السجن المؤبد، كل من قتل نفساً عمداً أي "مع سبق الإصرار أو الترصد"، عبر استعمال مادة سامة أو مفرقعة أو متفجرة، أو إذا كان القتل لدافع "دنيء" أو مقابل أجر، أو اذا استعمل الجاني طرقاً وحشية في ارتكاب الفعل.