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ماثيو تولر: الولايات المتحدة ستواصل دعم الجيش العراقي والبيشمركة في إطار التحالف الدولي

Category: كوردســتانيات

Date: 2021-04-12T10:22:22+0000
ماثيو تولر: الولايات المتحدة ستواصل دعم الجيش العراقي والبيشمركة في إطار التحالف الدولي

شفق نيوز/ استقبل رئيس حكومة إقليم كوردستان مسرور بارزاني، اليوم الاثنين 12 نيسان (أبريل) 2021، سفير الولايات المتحدة لدى العراق ماثيو تولر.

وجرى خلال اللقاء، الذي حضره القنصل العام الأمريكي في أربيل روب وولر، بحث آخر تطورات الوضع في العراق والعلاقات بين إقليم كوردستان والولايات المتحدة.

وسلط السفير الأمريكي لدى العراق الضوء على الحوار الإستراتيجي بين الولايات المتحدة والعراق، وأشار إلى أن بلاده ستواصل دعم الجيش العراقي والبيشمركة لمواجهة تهديدات داعش في إطار قوات التحالف الدولي.

وأشاد السفير الأمريكي بالإصلاحات التي تجريها حكومة إقليم كوردستان، ولا سيما الخطوات الإصلاحية التي اتخذتها وزارة البيشمركة.

هذا وشكر رئيس الحكومة السفير الأمريكي على جهوده في إقرار قانون الموازنة الاتحادية، وأكد التزام حكومة إقليم كوردستان بتنفيذ قانون الموازنة، كذلك دعا الحكومة الاتحادية إلى القيام بواجباتها تجاه إقليم كوردستان في إطار قانون الموازنة العامة.

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