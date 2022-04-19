لأول مرة وبعد ثلاثة عقود .. اقليم كوردستان يفتتح مستشفيات لعلاج المريضات نفسيا

شفق نيوز/ قررت كل من وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، ووزارة الصحة في إقليم كوردستان اليوم الثلاثاء افتتاح ثلاث مستشفيات لعلاج النساء اللواتي يعانين من الأمراض النفسية المزمنة.

وقالت وزير العمل كويستان محمد في مؤتمر صحفي مشترك عقدته مع وزير الصحة سامان البرزنجي اليوم في اربيل، " تم توقيع مذكرة لتأسيس ثلاثة مستشفيات للأمراض النفسية المزمنة للنساء، وهذه هي المرأة الأولى وبعد مرور 30 عام في إقليم كوردستان يتم بناء هذه المستشفيات، موضحة ان هذه المستشفيات ستُدار بشكل مشترك من قبل وزارة الصحة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعية.

وذكرت ان اغلب النساء اللواتي يعانين من الأمراض النفسية المزمنة ملقيات في الازقة وعلى الطرقات، وللاسف يتم الاعتداء عليهن جنسيا، وكان القضاة يرسلوهن الى دار رعاية المسنين، وكان هذا الامر له تأثير سلبي على عمل وزارتنا".

وقالت ايضا أنه "بامر من رئيس الحكومة تقرر فتح هذه المستشفيات الثلاثة في محافظات اربيل والسليمانية ودهوك"، مردفة بالقول "قد اتممنا الاستعدادات اللازمة وسيتم افتتاح المستشفيات في الوقت القريب ونستقبل المريضات فيها، ووزارة العمل سيقع على عاتقها العمل الرقابي ووزارة الصحة ستقوم بمعالجة المريضات".

بدوره قال سامان البرزنجي خلال المؤتمر إن: اجتماع اليوم هو نتيجة لسلسلة اجتماعات عقدتها الوزارتان سابقا"، مبينا ان هذه المستشفيات ستعالج المريضات نفسيا واعادة تأهيلهن داخل المجتمع.

واعرب عن اسفه ازاء ارتفاع نسبة المريضات المشردات في الشوراع، قائلا: نحن نعمل على الحد من هذه الظاهرة وقد تم تحديد اماكن ليأواهن ولكن هذا غير كاف لأنهن بحاجة الى اماكن تعتني بهن لمدة زمنية أطول من خلال توفير العلاج لهن وهذا ما ستقوم به المستشفيات".