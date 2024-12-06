لأول مرة.. نمر "نادر" يتجول في جبال أربيل (فيديو)

شفق نيوز/ شهدت قرية هوستان التابعة لمنطقة بارزان في أربيل عاصمة إقليم كوردستان، يوم الجمعة، حدثاً استثنائياً حيث رصد أحد المواطنين نمراً "نادراً" وهو ما لم يتم تسجيله سابقاً.

وقال المواطن موبين هوستاني، لوكالة شفق نيوز، إنه رصد وجود النمر بالقرب من قريته وقام بتوثيق اللحظة النادرة باستخدام هاتفه المحمول.

بدورها أكدت هيئة البيئة لمنطقة بارزان في بيان ورد لوكالة شفق نيوز، أنها وثقت وجود النمر في المنطقة، مبينة أنه "ينتمي إلى فصيلة النمر الأناضولي النادر الوجود، والتي يتراوح عددها بين 800 إلى ألف نمر في العالم".

وتابعت "تعيش هذه النمور لفترات تتراوح بين 10 إلى 20 عاماً، ويتميز النمر الأناضولي بسرعته التي تصل إلى 58 كم/ساعة، ويبلغ وزنه نحو 60 كيلوغراماً، ويصل طوله إلى 158سم مما يجعله من بين أكبر أنواع النمور".

وأوضحت الهيئة أن "النمر تم رصده على سفوح جبل شيرين في قرية هوستان"، مشددة على أهمية عدم الاقتراب من المنطقة لضمان عدم تغيير النمر لموقعه. وحذرت من اتخاذ إجراءات قانونية صارمة ضد أي شخص يتعدى على المنطقة أو يعرض حياة النمر للخطر.

وهذه المصادفة تسلط الضوء على أهمية حماية هذا النوع النادر من النمور والحفاظ على بيئته الطبيعية، في وقت تواجه فيه الحيوانات البرية تهديدات متزايدة بفعل النشاطات البشرية.